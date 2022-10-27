Более 6 километров уличных ограждений демонтировали в Рязани

В Рязани демонтировали более 6 километров уличных ограждений. Фото: администрация Рязани.

В Рязани полным ходом идет «дезаборизация» городских улиц. Уже удалось демонтировать более 6 километров ограждения на 69 участках, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам руководителя Дирекции благоустройства города Александра Чубарыкина, с тротуаров убирают испорченные и не соответствующие нормам секции. Их отвозят на склад ДБГ на Куйбышевском шоссе. После пришедшие в негодность элементы сдают на металлолом, а вырученные деньги тратят на нужды муниципального учреждения, в частности, на покупку инвентаря. Секции, которые еще выглядят нормально, используются на рязанских улицах в качестве замены поврежденных.

В мае 2022 года глава администрации Елена Сорокина выступила за так называемую «дезаборизацию» Рязани. К этому чиновников подтолкнул новый ГОСТ, который четко определил, какие ограждения можно оставить, а какие – сдать на металлолом (читать подробнее).