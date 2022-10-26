Рязанский парламент в первом чтении проголосовал за расширение полномочий губернатора

Региональный парламент расширит полномочия губернатора Рязанской области.

В среду, 26 октября, депутаты Рязанской областной Думы в первом чтении внесли изменения в Устав (Основой Закон) Рязанской области. Сделано это было в целях приведения документа в соответствие федеральному законодательству.

В числе предлагаемых изменений исключение положения о невозможности замещать должность губернатора более двух сроков подряд, введение нормы об одновременном замещении государственной должности Российской Федерации и государственной должности Рязанской области.

Также новая редакция предусматривает право главы региона объявить выговор главе того или иного муниципального образования или главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязанностей. Кроме того, руководитель региона сможет обратиться к депутатам муниципалитета с инициативой об отставке главы муниципального образования.

Определен в документе и порядок исполнения полномочий губернатора на период это временного отсутствия, корректируется процедура принесения присяги, правом законодательной инициативы наделяется Правительство Рязанской области.

До принятия закона во втором (окончательном) чтении комитет по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике будет принимать поправки. Срок подачи поправок до 3 ноября 2022 года.