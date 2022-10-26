Рязанский блогер вышел на пикет против нынешних границ и нормативов «Есенинской Руси»

Утром 26 октября в центре Рязани прошел пикет.

Утром 26 октября в центре Рязани прошел пикет. Блогер и журналист Павел Аверин вышел к зданию региональных минкультуры и инспекции по охране ОКН на улице Николодворянской с табличкой «Требую убрать руководство ВООПИиК, которое предало Рыбновский район».

Говоря о персоналиях, пикетчик упомянул Андрея Петруцкого и Игоря Кочеткова — соответственно председателя и заместителя председателя совета регионального отделения ВООПИиК. Их Аверин винит в проблемах жителей, чьи дома оказались в границах достопримечательного места «Есенинская Русь». Речь идет об обременениях при использовании собственных участков, где люди живут годами и десятилетиями. Эти участки включены в особо охраняемую территорию, обозначенную как «место, связанное с жизнью и творчеством» Сергея Есенина. Здесь не только село Константиново с окрестностями, но и более 40 населенных пунктов в Рязанском и Рыбновском районах.

Когда жители последнего проводили сбор подписей под петицией в адрес президента, там среди прочего говорилось о запрете на строительство на земельных участках, выделенных для многодетных семей, о проблемах с газификацией, строительством ФАПов, магазинов и т.д. То есть защитой живописных «есенинских» мест от хаотичной застройки регламенты не ограничиваются, и чиновники областного уровня уже признавали необходимость их доработки.

«Коренные жители не могут улучшить свой быт, когда у них рождаются дети и внуки. Не могут оформить ставшее более комфортабельным родовое гнездо», - замечает Павел Аверин.

Во время одиночного пикета к блогеру подходили представители правоохранительных органов. Получив разъяснения и проверив документы, они нарушения общественного порядка не усмотрели и ретировались.