Мобилизованный рязанец усыновил 9 детей и вернулся домой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Шиловского района Рязанской области получил повестку, что стало для него стимулом, чтобы оперативно жениться и документально оформить на себя девятерых детей. Об этом КП-Рязань сообщили в военкомате Рязанской области.

Руслан и Мария из Шиловского района вместе растили девятерых приемных детей. Однако официально их отношения оформлены не были. Все дети были оформлены на жену. Повестка послужила мощным импульсом для того, чтобы Руслан принял мужское решение и взял юридическую ответственность за семью.

В кратчайший срок Мария и Руслан зарегистрировали брак, и новоиспеченный супруг принял девятерых детей.

По словам главы военного комиссариата Рязанской области полковника Олега Серкеза, похожих случаев с начала мобилизационной кампании в регионе зафиксировано немало:

- Как показывает практика, мобилизация способствует укреплению семейных ценностей. Многие мужчины принимают волевые решения, и оформляют отношения со своими вторыми половинами, усыновляют детей.

По данным военкомата Рязанской области, с начала частичной мобилизации в Сельцах 164 мобилизованных заключили брак со своими возлюбленными.