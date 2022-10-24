Дисциплинарное наказание вынесла Рязанская областная Дума депутату Виктору Малюгину

Облдума наказала депутата Виктора Малюгина. Фото: rznoblduma.ru.

Комитет по регламенту и депутатской этике Рязанской областной Думы вынес дисциплинарное наказание депутату Виктору Малюгину. Решение коллег озвучил председатель социального комитета облдумы Сергей Пупков. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает сетевое издание «Рязанские новости».

Как утверждается, народного избранника от партии КПРФ наказали за то, что он на одном из заседаний законодательного органа региона во время обсуждения текущих вопросов применил приставку «анти» к работе и названию одного из комитетов Думы. По информации портала, такой резкой характеристики удостоился социальный комитет.

Теперь, согласно решению, Малюгин должен будет извиниться за свои слова.