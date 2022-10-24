В Рязани открылся Единый центр помощи семьям мобилизованных Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В Рязанской области появился Единый центр помощи семьям мобилизованных рязанцев. В понедельник, 24 октября, в общественной приемной партии власти прошла первая встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова с родными и близкими мобилизованных рязанцев.

В беседе также участвовали первый зампред комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Красов, председатель облдумы Аркадий Фомин, военком региона Олег Серкез, уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, врио руководителя региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Юлия Феоктистова.

Встреча прошла в формате круглого стола и чаепития. Рязанки напрямую задали интересующие вопросы по мобилизации представителям власти и получили ответы.

Единый центр объединил представителей власти, молодогвардейцев, волонтерское движение «МыВместе» и Общественный народный фронт. В Центре будут оказывать различную помощь семьям мобилизованных – бытовую, юридическую, психологическую, гуманитарную. Обратиться также можно по телефону: 28-43-13.