Трехлетний малыш нацепил на шею наручники в Захаровском районе

К счастью, шею малыша удалось освободить. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Медикам и спасателям пришлось срочно выручать трехлетнего ребенка в Рязанской области. Малыш, оставленный без присмотра, играл с наручниками и нацепил их на шею. Инцидент произошел в субботу, 22 октября, в одном из сел Захаровского района, сообщает «Пресса».

Как рассказали в районной Единой дежурно-диспетчерской службе, о происшествии сообщили по телефону взволнованные родители. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. К счастью, малыша удалось освободить от железных оков.

Выяснилось, что семья не местная и приехала в Захаровский район в гости к одному из жителей. Родителям на всякий случай напомнили, что оставлять без присмотра маленьких детей нельзя.