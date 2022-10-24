Учебная машина автошколы столкнулась с легковушкой в центре Рязани

Учебный автомобиль попал в ДТП в центре Рязани. Фото: Максим ЧЕРНЫЙ.

В воскресенье, 23 октября, в центре Рязани около ТЦ «Атрон» на улице Ленина столкнулись легковой автомобиль и учебная машина одной из городских автошкол. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в автомобильном паблике «Подслушано у водителей Рязани».

- У «Атрона» человек со встречки уперся в ученика. Стоят, грустят, - написал автор снимка.

В областной Госавтоинспекции сообщили, что ДТП, по предварительной информации, обошлось без пострадавших и значительных механических повреждений. Виновника аварии устанавливают инспекторы - по факту дорожного инцидента ведется проверка.