Житель Рязанской области получил пять месяцев тюрьмы за внушительный долг по алиментам

Нерадивого отца приговорили к тюрьме за долг по алиментам в миллион рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уроженец Касимова может провести несколько месяцев за решеткой. Мужчину приговорили к реальному сроку заключения за то, что он не желал платить алименты своим несовершеннолетним детям, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так, в 2022 году нерадивый отец несколько месяцев не выплачивал положенные деньги, в связи с чем образовался долг в более чем 150 тысяч рублей. Но, учитывая, что мужчина и раньше не очень охотно платил алименты, в общей сложности он оказался должен гораздо больше.

- Период с января по июль 2022 года гражданин в нарушение решения суда не выплачивал алименты своим несовершеннолетним детям в размере более 152 тыс. руб. Общая сумма задолженности по алиментам на июль 2022 года составила более 1 млн. руб., - говорится в сообщении областной прокуратуры.

В отношении злостного неплательщика возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК России. Суд приговорил его к пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.