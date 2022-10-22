Симулятор для борьбы с фобиями разработали ученые Рязанского медицинского университета

Рязанские ученые предлагают бороться с фобиями с помощью очков виртуальной реальности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые Рязанского государственного медицинского университета разработали и запатентовали средство для борьбы с человеческими фобиями. Побеждать страхи изобретатели предлагают с помощью очков виртуальной реальности и специального программного обеспечения для них, сообщает ТАСС.

По словам специалиста Центра практической психологии РязГМУ Андрея Варламова, для лечения применяется один из эффективных психотерапевтических подходов – демонстрация пугающего образа в безопасной для пациента обстановке. Используются картинки, кадры видео или живая экспозиция, связанные с определенной фобией, например, трогательные зоопарки, если человек боится пауков.

- Виртуальная реальность позволяет делать это, не выходя из кабинета врача, и проходить сначала безопасный образ, а затем переходить к настоящему, чтобы этот переход был более плавным, более эффективным, - сказал Варламов.

По заверениям ученых, помимо боязни животных или насекомых, комплекс поможет побороть страхи высоты, замкнутых или, наоборот, открытых пространств, толпы или экзаменов. Пока получили патент на лечение фобии пауков и высоты.

В настоящее время ученые дорабатывают гибкость симулятора. Но изобретение уже прошло проверку, с его помощью лечили около 100 пациентов.