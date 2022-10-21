Молодой водитель ВАЗ-2114 погиб в лобовом столкновении на рязанской трассе

Водитель ВАЗ-2114 погиб на месте аварии. Фото: ryazpressa.ru

Автокатастрофа с участием двух легковушек 20 октября в Кораблинском районе обернулась гибелью 28-летнего мужчины. Как сообщает издательство «Пресса», примерно в 21:20 его ВАЗ-2114 лоб в лоб столкнулся с Daewoo Gentra.

Автокатастрофа с участием двух легковушек случилась 20 октября в Кораблинском районе. Фото: ryazpressa.ru

По предварительной информации, ДТП на 83 километре дороги Рязань — Ряжск спровоцировал сам водитель «четырнадцатой», выехав на встречную полосу. За рулем Daewoo находился молодой человек 22 лет.

В результате водитель ВАЗ от полученных травм скончался, водителя и трех пассажиров Daewoo госпитализировали в Кораблинскую межрайонную больницу.