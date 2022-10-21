В Рязани прошла народная приемка Гвардейского сквера

В четверг, 20 октября, благоустроенная территория Гвардейского сквера прошла народную приемку. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Депутаты, представители ОНФ, общественных организаций и пабликов и просто неравнодушные рязанцы осмотрели новое общественное пространство. При этом был отмечен ряд замечаний, которые подрядчик пообещал исправить.

Напомним, Гвардейский сквер в 2021 году победил в рейтинговом голосовании по Железнодорожному району. Ранее на его месте был заросший пустырь.

При благоустройстве сквера подрядчик отсыпал грунт, снес 40 аварийные деревья, расчистил дно ручья. В новом сквере появились пешеходные дорожки, опоры уличного освещения, скамейки, тренажеры, детская площадка. Также в рамках проекта провели озеленение.