На М5 «Урал» под Рязанью столкнулись пять автомобилей, погиб водитель Renault

На М5 «Урал» под Рязанью столкнулись пять автомобилей, в том числе три грузовика. Погиб водитель легкового Renault.

Госавтоинспекция прокомментировала смертельное ДТП на М5 «Урал» под Рязанью. По данным ведомства, автокатастрофа с участием пяти автомобилей случилась в 13:20 на территории Рыбновского района.

По предварительной информации, столкнулись три грузовика – КАМАЗ, Scania, Volvo, легковушки Renault и Skoda. В результате погиб водитель автомобиля Renault.

- Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются, - добавили в пресс-службе ГИБДД по Рязанской области.