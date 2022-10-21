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НовостиПроисшествия21 октября 2022 12:13

На М5 «Урал» под Рязанью столкнулись пять автомобилей, погиб водитель Renault

Госавтоинспекция опубликовала первые подробности автокатастрофы в Рыбновском районе
Антон КОНОВАЛОВ
На М5 «Урал» под Рязанью столкнулись пять автомобилей, в том числе три грузовика. Погиб водитель легкового Renault.

На М5 «Урал» под Рязанью столкнулись пять автомобилей, в том числе три грузовика. Погиб водитель легкового Renault.

Госавтоинспекция прокомментировала смертельное ДТП на М5 «Урал» под Рязанью. По данным ведомства, автокатастрофа с участием пяти автомобилей случилась в 13:20 на территории Рыбновского района.

По предварительной информации, столкнулись три грузовика – КАМАЗ, Scania, Volvo, легковушки Renault и Skoda. В результате погиб водитель автомобиля Renault.

- Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются, - добавили в пресс-службе ГИБДД по Рязанской области.