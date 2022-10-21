В Рыбновском районе произошло смертельное ДТП с фурой – соцсети

В Рыбновском районе произошло смертельное ДТП с пятью машинами – соцсети

В пятницу, 21 октября, на трассе М-5 в Рыбновском районе произошла серьезная авария с участием фуры. Фотографии и видео с места происшествия опубликовали пользователи соцсетей.

- В машине труп.... скорую вызвала! Реагировали быстро. 5 машин. Берегите себя, - написала одна из очевидцев в соцсетях.

Пользователи сообщества ПУВР предупредили автолюбителей, что в месте аварии образуется пробка.

- После Высокого, в сторону Рыбного, собирается пробка в обе стороны... – написали пользователь соцсетей.

Официальной информации о ДТП пока не поступало.