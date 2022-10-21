Странного водителя остановили полицейские на улице Бирюзова в Рязани

Странное поведение рязанца вызвало подозрения у полицейских. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В Рязани сотрудники полиции остановили водителя, поведение которого «не соответствовало обстановке». По визуальным признакам мужчину можно было считать пьяным, однако алкоголем от него не пахло, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Все произошло в четверг, 20 октября, на улице Бирюзова. Автомобиль Fiat, неуверенно двигавшийся по проезжей части, вызвал подозрение у экипажа Отдельного батальона ППС. Полицейские остановили машину для проверки.

Общаясь с водителем, патрульные обратили внимание на его странное поведение и для дальнейшего разбирательства решили вызвать экипаж ДПС. Однако мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. В итоге на него составили административный протокол. Теперь ему грозит лишение прав на срок до двух лет и 30 тысяч рублей штрафа.