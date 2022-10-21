Почти 29 км убитой региональной трассы отремонтируют в Рязанской области

В Рязанской области отремонтируют 29 километров убитой региональной трассы Сапожок - Сараи - Борец - Шацк.

В Рязанской области отремонтируют 29 километров убитой региональной трассы Сапожок - Сараи - Борец - Шацк. Работы пройдут на участке в Шацком районе - от границы с Сараевским и до пересечения улиц Революционной и Попова в селе Казачья Слобода. Об этом сообщает областной минтранс.

Упомянутая дорога - кратчайший путь между Шацком и Сараями, связывающий ряд населенных пунктов. Вдобавок по ней пролегает школьный маршрут.

«В рамках контракта планируется капитальное обновление дорожного полотна, замена остановочных павильонов, укрепление обочин, обустройство пешеходных переходов, замена дорожных знаков и нанесение разметки», - рассказали в минтрансе.

Контракт заключен на 867 млн рублей с ООО «ПромПесок». В него входит также ремонт мостов через реки Барская и Кашеляй, строительство более 6 километров линий освещения.

Освещение появятся в деревнях Владимировка и Илларионовка, селах Тарадеи и Ольхи. В этих же населенных пунктах, а также на улице Революционной в Казачьей Слободе должны сделать тротуары.

Завершить работы планируется до конца октября 2023 года.