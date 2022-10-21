Рязань оказалась в топ-5 рейтинга подорожания квартир в новостройках

С начала 2022 года квадратный метр в новостройках Рязани подорожал на 31,4%, говорится в исследовании.

С начала 2022 года квадратный метр в новостройках Рязани подорожал на 31,4%. Такие данные приводит портал «Мир квартир», составивший рейтинг регионов по этому показателю. Рязань оказалась в топ-5 рейтинга подорожания квартир.

Аналитики утверждают, что сильнее стоимость «квадрата» поднялась только в Чите (+33,6%), Барнауле (+32,5%) и Владикавказе (+31,9%). В среднем же по стране, согласно тому же исследованию, новостройки прибавили в цене 21,7%.

Интересно, что по средней цене квадратного метра Рязань, даже с учетом прироста, поместили на 38 место с показателем 96,9 тыс. рублей.