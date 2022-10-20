Утренние заморозки до -2 градусов снова придут в Рязанскую область 21 октября

21 октября в Рязанскую область снова придут заморозки. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В пятницу, 21 октября, в Рязанскую область снова придут утренние заморозки, а днем будет облачно и сухо. Прогноз погоды на очередные сутки составили синоптики Рязанского филиала Росгидромета.

В предрассветные часы в районах области может подморозить до минус 2. Максимальная же температура не превысит +3 градусов. Да и днем потеплеет несильно – в Рязани будет всего +4…+6, в области столбики термометров дотянутся до +8 градусов.

Ветер в пятницу ожидается северо-западный с переходом на западный, 5 – 10 метров в секунду. Атмосферное давление высокое – 750 мм ртутного столба.