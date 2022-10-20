ФАС проверит законность рекламы сахара, вызвавшей очереди в рязанском супермаркете

Рязанское Управление федеральной антимонопольной службы проверит законность рекламы сахара в одном из рязанских супермаркетов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, акция на сахар в одном из рязанских сетевых магазинов вызвала ажиотаж и собрала огромные очереди на кассах. Многие покупатели жаловались, что реклама ввела их в заблуждение. Однако в магазине заявили, что все условия рекламной акции четкой указаны в видеоролике и печатных версиях.

- Торговая сеть запустила рекламный ролик в эфире регионального телеканала о проведении акции по продаже сахарного песка по цене 29 руб. 90 коп. за 1кг. Часть существенной информации об условиях акции была размещена мелким шрифтом, поэтому заявитель не воспринял ее, - отметили в службе.

Руководитель рязанского Управления ФАС Юрий Гребнев отметил, что при оценке рекламного ролика предстоит понять, насколько доступна для зрения обычного потребителя информация, написанная мелким шрифтом.