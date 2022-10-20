Женщина попала под машину на пешеходном переходе в центре Рязани

На улице Циолковского сбили женщину. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Утром, 19 октября, в центре Рязани автомобиль Datsun on-DO сбил пешехода. ДТП произошло у дома №6 по улице Циолковского, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Пострадавшим пешеходом оказалась 42-летняя женщина – после наезда ее с травмами пришлось госпитализировать. За рулем машины находился 34-летний житель Рязанской области. По какой причине мужчина сбил человека, выясняет областная Госавтоинспекция, но по предварительной информации, женщина в момент ДТП переходила дорогу по пешеходному переходу, не оснащенному светофорами.

Пострадавшая пересекала дорогу по пешеходному переходу. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В целом, минувшие сутки оказались относительно спокойными по числу аварий с пострадавшими – по информации УМВД, зарегистрировано лишь одно ДТП с одним травмированным.