Из-за роста объема заказов рязанский радиозавод будет работать в три смены

Рязанский радиозавод переходит на работу в три смены. Фото: правительство Рязанской области.

Рязанский радиозавод теперь будет работать в три смены по причине роста объема заказов. Об этом сообщил губернатор Павел Малков после своего визита на предприятие в среду, 19 октября.

В связи с увеличением количества смен радиозавод очень нуждается и в новых квалифицированных кадрах. По словам директора предприятия Александра Крутова, потребность завода в настоящее время превышает 170 человек. При этом только за месяц трудоустроили более 30 специалистов. Кадровые вопросы предприятие решает вместе с профильными министерствами региона, планируют также участвовать и в ярмарках вакансий. Малков, в свою очередь, отметил, что уже дал поручение активизировать работу со средними специальными учебными заведениями Рязани и области.

- Данный вопрос сейчас решают самостоятельно, со своей стороны будем корректировать программы в образовательных организациях, отталкиваясь от потребности работодателей, - написал Малков в своем аккаунте в соцсети.

На заводе губернатору показали производимую технику для МЧС и средства радиосвязи. Познакомили и с новой продукцией: мобильным узлом связи и комплексом оповещения населения. Их первые поставки начнутся уже в 2022 году.