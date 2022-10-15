Особо дерзкого педофила задержали под Рязанью с помощью спецназа

Съемка с момента задержания педофила под Рязанью.
В Рязанской области спецназ задержал 37-летнего педофила, в его доме нашли множество улик, в том числе порядка шестисот фотографий обнаженных детей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По предварительной информации, интимные фото педофилу присылали сами девочки. Он знакомился с ними в соцсетях под видом сверстницы. Потом он обменивался с новой подругой этими снимками, и тут же начинал угрожать, что опубликует их, если они не станут продолжать слать ему новые фото.
откровенными фотографиями, после чего начинал угрожать, что опубликует их интимные снимки в интернете.
Следователи изъяли у «любителя детей» системные блоки, мобильные телефоны, сим-карты и USB-накопители с огромным количеством материала.
Возбуждено уголовное дело.
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