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Общество14 октября 2022 15:46

В Скопинском районе грибники обнаружили в лесу снаряд

К счастью, серьезная находка оказалась неопасной
Источник:kp.ru
Снаряд, найденный в Скопинском районе, оказался неопасным. Фото: «Пресса».

Снаряд, найденный в Скопинском районе, оказался неопасным. Фото: «Пресса».

Опасную находку обнаружили грибники в лесу недалеко от поселка Желтухинский в Скопинском районе. Люди во время тихой охоты наткнулись на снаряд, сообщает «Пресса».

Звонок о найденном боеприпасе поступил в пожарную часть №39 города Скопина в среду, 12 октября. На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа, состоящая из сотрудников МЧС и ППС. На всякий случай вызвали даже группу саперов из Рязани.

К счастью, обнаруженный снаряд оказался гнилым и не представляющим никакой опасности. Но саперы все же забрали боеприпас с собой, чтобы правильно и безопасно его утилизировать.