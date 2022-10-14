В Скопинском районе грибники обнаружили в лесу снаряд

Снаряд, найденный в Скопинском районе, оказался неопасным. Фото: «Пресса».

Опасную находку обнаружили грибники в лесу недалеко от поселка Желтухинский в Скопинском районе. Люди во время тихой охоты наткнулись на снаряд, сообщает «Пресса».

Звонок о найденном боеприпасе поступил в пожарную часть №39 города Скопина в среду, 12 октября. На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа, состоящая из сотрудников МЧС и ППС. На всякий случай вызвали даже группу саперов из Рязани.

К счастью, обнаруженный снаряд оказался гнилым и не представляющим никакой опасности. Но саперы все же забрали боеприпас с собой, чтобы правильно и безопасно его утилизировать.