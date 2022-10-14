Противники точечной застройки в Шлаковом добились встречи с властями Рязани

Противники строительства девятиэтажки в районе дома 15 по улице Пугачева добились встречи с властями Рязани. Обсуждение прошло при участии главы администрации Елены Сорокиной.

Противники строительства девятиэтажки в районе дома 15 по улице Пугачева добились встречи с властями Рязани. Обсуждение прошло при участии главы администрации Елены Сорокиной и депутата гордумы Светланы Ворнаковой.

Градоначальница сама заметила, что спорная ситуация тянется достаточно долго:

«Вопрос, вынесенный на встречу, очень непростой. Длится с 2018 года, а если иметь ввиду проект планировки территории поселка Шлаковый, то с 2010 года», - написала Сорокина на личной странице.

Суть в том, что инициативная группа жителей выступает против точечной застройки на пустыре между домами из-за и без того высокой плотности, нехватки благоустройства, парковочных мест, социальной инфраструктуры. Люди подвергают сомнению законность решений о возведении высотки, принятых чиновниками ранее.

«Жители сомневаются в законности разрешения - поручила провести служебную проверку. По вопросам размежевания земли - поручение управлению земельных ресурсов», - заявила Елена Сорокина.

Отдельное обсуждение Сорокина обещала устроить в отношении проекта планировки территории. По ее словам, администрация предоставляет инициативной группе требуемые документы о застройке, включая заключение внешней экспертизы, и ищет «некоторые решения».

В сюжете телекомпании «Город» от 2019 года жители рассказывали, что большая часть пустыря принадлежит городу и лишь небольшая часть некой ИП Сальниковой. Чиновникам предлагали предложить застройщику другой участок, а на спорном разместить соцобъект, спортивную площадку или сквер, но услышаны не были.

- Территория под строительство девятиэтажного дома с подвальным помещением под парковку, конечно, мала для него. Эта ситуация затрагивает интересы многих людей, разрешать ее нужно в правовом поле. Процесс развития города не остановить и строить современные дома необходимо, но чтобы это делать, нужны законные основания, - со своей стороны отметила на встрече Светлана Ворнакова.