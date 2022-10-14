В Рязанской области будут массово останавливать автомобили. Вот с какой целью

В Рязанской области будут массово останавливать автомобили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области анонсировали масштабные мероприятия по выявлению водителей, грубо нарушающих Правила дорожного движения. Очередные рейды полиция будет проводить в течение трех дней: в пятницу, 14 октября, и в ближайшие выходные, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

- В последний рабочий день и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проведут широкомасштабные мероприятия, направленные на пресечение различных нарушений ПДД. При проведении мероприятий сотрудники полиции будут производить массовую остановку транспортных средств, - говорится в сообщении.

В полиции также обратились к водителям с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать обо всех нарушениях на дорогах, свидетелями которых они стали.