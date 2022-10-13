Летние и зимние, сапоги и полуботинки. Для медбригад скорой помощи Рязани начали изготавливать обувь

Женщины-медики в Рязани получат к зиме утепленные сапоги из натуральной кожи.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Для медицинских бригад рязанской скорой помощи начали производить зимнюю и летнюю обувь. Ее получат врачи, фельдшеры, водители и диспетчеры всех пяти подстанций Рязани, заверяет региональный минздрав.
Власти уже заказали:
- 110 пар мужских летних полуботинок;
- 110 пар мужских утепленных сапог;
- 327 пар женских летних полуботинок;
- 327 пар женских утепленных сапог.
Для водителей заказали 219 пар демисезонных полуботинок.
Всю обувь будут изготавливать из воздухопроницаемого трикотажа с термонитью, а утепленные мужские и женские сапоги, а также демисезонные мужские полуботинки – из сшитой натуральной кожи.
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