Летние и зимние, сапоги и полуботинки. Для медбригад скорой помощи Рязани начали изготавливать обувь

Женщины-медики в Рязани получат к зиме утепленные сапоги из натуральной кожи. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Для медицинских бригад рязанской скорой помощи начали производить зимнюю и летнюю обувь. Ее получат врачи, фельдшеры, водители и диспетчеры всех пяти подстанций Рязани, заверяет региональный минздрав.

Власти уже заказали:

- 110 пар мужских летних полуботинок;

- 110 пар мужских утепленных сапог;

- 327 пар женских летних полуботинок;

- 327 пар женских утепленных сапог.

Для водителей заказали 219 пар демисезонных полуботинок.

Всю обувь будут изготавливать из воздухопроницаемого трикотажа с термонитью, а утепленные мужские и женские сапоги, а также демисезонные мужские полуботинки – из сшитой натуральной кожи.

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