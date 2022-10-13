Городской автобус попал в ДТП на улице Семашко в Рязани

Автобус попал в ДТП на улице Семашко.

Утро четверга, 13 октября, в Рязани не обошлось без дорожно-транспортных происшествий. На улице Семашко в аварию попал городской автобус ЛиАЗ. Видео с места ДТП очевидцы выложили в группе «ДТП и ЧП Рязань».

Вторым участником дорожного инцидента стал легковой автомобиль. На кадрах видно, что произошло все около остановки общественного транспорта, рядом – пешеходный переход.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщили, что ДТП, к счастью, обошлось без пострадавших. Кто кому не уступил дорогу, выяснит дорожная полиция, проверка уже ведется.