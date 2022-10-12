За смертельное ДТП житель Сасова проведет три года в колонии

Житель Сасова проведет три года в колонии за смертельное ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области вынесли приговор жителю райцентра Сасово. 36-летний мужчина, будучи пьяным, сел за руль и устроил ДТП, в котором один человек погиб и один серьезно пострадал, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Все произошло в августе 2017 года на автодороге Сасово – Восход – Кадом. Мужчина, управляя автомобилем KIA Rio, отвлекся от дороги, в результате чего частично выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21154. В ДТП водитель отечественной легковушки погиб, а его мать, которая в момент аварии находилась рядом, получила серьезные травмы.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 264 УК России. Приговором суда ему назначили три года лишения свободы и 800 тысяч рублей в качестве моральной компенсации потерпевшей стороне. Отбывать наказание подсудимый будет в колонии поселении.