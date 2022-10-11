Загрязнение воздуха сероводородом зашкалило в Рязани в семь раз. На улице Интернациональной в сентябре 2022 года зафиксировали несколько превышений ПДК.

Рязанский филиал Рогидромета представил результаты мониторинга состояния атмосферного воздуха в сентябре. Один из постов наблюдений, на улице Интернациональной, показал несколько превышений предельно допустимой концентрации сероводорода.

Содержание газа с запахом тухлых яиц на упомянутом посту зашкалило 5 сентября в 4:20, 9 сентября в 22:40 и около полуночи, 11 сентября с 22:20 до 20:40, 12 сентября в 8:40. Уровень загрязнения воздуха в этом районе оценили как высокий.

Повышенный уровень загрязнения наблюдался на улице Новоселов. Там также наблюдались превышения ПДК сероводорода: в ночь с 10 на 11 сентября (с 23:30 до 0:40 и с 1:20 до 2:00), 16 сентября с 5:40 до 6:40 и с 8:00 до 8:20, 28 сентября в 5:00, в ночь с 29 на 30 сентября с полуночи до 1:20 и с 2:00 до 2:20, а также 30 сентября в 5:20 и 23:00.