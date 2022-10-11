Рязанский губернатор Павел Малков 12 октября проведет пресс-конференцию

12 октября в правительстве Рязанской области состоится пресс-конференция губернатора Павла Малкова.

12 октября в правительстве Рязанской области состоится пресс-конференция губернатора Павла Малкова. Вторая по счету и первая без приставки «врио». Мероприятие запланировано на 10:00.

Как сообщили КП-Рязань в региональном кабмине, онлайн-трансляцию пресс-конференции проводить не планируется. Лишь через некоторое время после ее завершения органом власти будет опубликована видеоверсия, куда власти включат вопросы и ответы на свой выбор.

Тем не менее, самые значимые темы не останутся без внимания на сайте КП-Рязань.