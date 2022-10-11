Дамбу на реке Пре под Рязанью разберут в конце октября.

Дамбу, которую построили на реке Пре в селе Деулино, под Рязанью, разберут в конце октября. В этом заверил общественность вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов.

Позже стало известно, что из-за перекрытия реки стала гибнуть рыба.

«Рыба спускается по Пре в Оку. Возможно, в трубы она не идет», - поднял проблему экологический активист Андрей Петруцкий.

После этого члены ОНФ сообщили, что направили в министерство природопользования Рязанской области обращение, а также запрос в природоохранную прокуратуру, чтобы надзорный орган оценил сложившуюся ситуацию.

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