Две почки и печень. Рязанские врачи сделали три пересадки органов за выходные

Рязанские врачи выполнили три пересадки органов за выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшие выходные, 8-9 октября, в Рязанской областной клинической больнице выполнили одновременно три пересадки органов. Об этом сообщается на официальном сайте медучреждения.

Врачи пересадили две почки и одну печень троим пациентам, страдавшим неизлечимыми заболеваниями. Сообщается, что прооперированных уже перевели из реанимационного отделения. С каждым из них работают индивидуально, чтобы организм принял пересаженные органы.

По данным медиков, Рязанская область нуждается в около 50 трансплантациях почки и 20 трансплантациях печени в год.

- Можно с уверенностью сказать: в ОКБ налажено взаимодействие профессионалов. Чтобы операция по трансплантации стала возможной, вкладывают труд множество специалистов. В лабораторной службе проводят тщательный отбор на совпадение донора и реципиента, в операционной работают анестезиологи-реаниматологи, трансплантологи, сосудистые, урологи, нейрохирурги, общие хирурги. Большая работа ложится на сотрудников нашей аптеки, незаменима помощь среднего медицинского персонала. Наша слаженная работа определяет успех каждой конкретной пересадки, – отметил главный врач ОКБ Андрей Карпунин.