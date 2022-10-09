Рязанских аграриев поздравил с Днем работников сельского хозяйства губернатор Малков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил работников агропромышленного комплекса региона с профессиональным праздником. Поздравительный пост глава региона размести в своем Телеграм-канале.

Павел Малков напомнил, что в этом году рязанские аграрии собрали рекордные три млн тонн зерна. Также глава региона отметил, что в области развивается животноводство, а именно растет производство молока, мяса, увеличиваются объемы в пищевой отрасли.

- Представители сельского хозяйства, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности – гордость нашего региона, этот труд заслуживает всеобщего уважения, - отметил Павел Малков. - Мы приложим все усилия для выполнения поручения Президента и сохранения уверенного развития АПК.

Он пожелал аграриям «трудовых успехов и здоровья»:

- Благодарю за добросовестную работу. Впереди новые задачи и достижения.