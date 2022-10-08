Сорокина рассказала о планах по завершению ремонта на Касимовском шоссе

По словам глава администрации Рязани Елены Сорокиной, большая часть работ под проезжей частью на Касимовском шоссе завершена.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина прокомментировала ход ремонтных работ на Касимовском шоссе. По ее словам, там проводится модернизация водовода протяженностью 617 метров.

При этом из 350 метров, проходящих под проезжей частью, к 8 октября проложили 320. Остался участок в районе остановки «Кальное».

«Эти работы будут вести в ночное время с субботы на воскресенье, чтобы не затруднять движение общественного транспорта. Днем будут производить переключение существующих сетей», - заявила Сорокина, отметив, что подрядчик работает в 12-часовом режиме.

Чтобы обойти многочисленные подземные инженерные коммуникации, как сообщает Сорокина, рабочие раскопали порядка 20 котлованов. По словам градоначальницы, помимо ремонта открытым способом применяется метод горизонтального направленного бурения.

«Использование метода горизонтального направленного бурения позволило не вскрывать новый асфальт на двух участках – на въезде к ТЦ «Лента» и проезжей части по ул. Тимуровцев», - пояснила Сорокина.

Также глава администрации анонсировала отключение водоснабжения на одну ночь для переключения со старого водовода на новый. Когда это произойдет, власти сообщат дополнительно.

«По сути движение транспорта на участке не останавливали, действительно, были затруднения, но сейчас их гораздо меньше», - добавила Сорокина.

О чем еще сообщила глава администрации:

- асфальтирование участка в два слоя начнется 10 октября, если позволит погода;

- к работам на конечной точке (в районе светофора у поворота на ТЦ «Лента») планируются приступить 11 октября;

- до 14 октября планируется полностью завершить работы на проезжей части.