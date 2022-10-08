Полиция задержала подозреваемого в ограблении рязанской школьницы

Полиция сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в ограблении школьницы в рязанском Кальном.

Полиция сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в ограблении школьницы. По словам мамы потерпевшей, 5 октября в Рязани, в микрорайоне Кальное, он украл у девочки портфель, сумку со сменной обувью и попытался скрыться.

– Проводится проверка. Решается вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности, - цитирует пресс-службу УМВД по Рязанской области ya62.ru.

Инцидент произошел недалеко от дома, где живет девочка. Она с подружкой гуляла на детской плошадке, оставив портфель и сумку на земле. Их-то и решил присвоить неизвестный — схватил вещи и побежал за дом.

Школьница позвонила маме, которая быстро вышла во двор. Рядом оказалась знакомая из соседнего подъезда.

«Соседка среагировала на побег мужчины, утащившего портфель, криком. Попросила прохожих молодых людей о помощи, - за похитителем погнались и вернули вещи», - цитирует женщину Telegram-канал «аТипичная Рязань».

Отмечается, что это не первый подобный случай.