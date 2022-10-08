В Рязани остановили ВАЗ-2115, ехавший по улице зигзагами. Водитель был под наркотиками.

Ранним утром 8 октября в Рязани остановили ВАЗ-2115, ехавший по улице Северной «небольшими зигзагами». Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Автомобиль со странной траекторией движения сотрудники ППС заметили и остановили около 5:00. 47-летний водитель неадекватно себя вел, у него были расширены зрачки и нарушена координация движения. Для дальнейшего разбирательства патрульные вызвали своих коллег из ДПС.

«По результатам освидетельствования будет решен вопрос о привлечении рязанца к установленной законом ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения», - отмечают в УМВД.

Заодно на автовладельца составили протоколы за не отвечающую требованиями безопасности тонировку стекол и за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности.