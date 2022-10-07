В Рязанской области отправили домой уже более 140 ошибочно мобилизованных жителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число ошибочно мобилизованных жителей Рязанской области продолжает расти. По информации на 7 октября 2022 года из учебных центров отправили домой уже свыше 140 человек. Неделей ранее их было чуть больше 80-ти. Свежие данные представило региональное отделение ОНФ.

По словам общественников, среди тех, кто возвратился домой, люди с хроническими заболеваниями. В частности, житель Сараевского района, долгое время страдающий гепатитом, призывник из Михайлова, пожизненно принимающий лекарства, и отец троих детей, у которого диагностировали язву желудка. Также в семью вернули сасовца, на иждивении у которого двое детей, беременная супруга и бабушка-инвалид.

В ОНФ отметили, что в настоящее время на рассмотрении находится около 150 обращений от рязанцев. Их отрабатывают вместе с областным правительством, военкоматами и командованием Рязанского гарнизона.