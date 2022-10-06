Жителю Рязани на полгода ограничили свободу за вождение машины с поддельными правами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Рязани получил полгода ограничения свободы за вождение автомобиля с поддельными правами. 24-летний молодой человек не пожелал сдавать экзамен в ГИБДД и просто купил удостоверение в Интернете, сообщает пресс-служба областной Прокуратуры.

Все случилось в июле 2022 года. Водительские права мужчина за деньги заказал в сети. После оплаты ему прислали карточку, с которой рязанец спокойно сел за руль. Однако в один из дней сомнительные поездки закончились – водителя остановил сотрудник ДПС. При проверке документов инспектор усомнился в подлинности прав и изъял их для проверки. Экспертиза показала, что документ представляет собой простую цветную ксерокопию.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК России. Приговор суда пока не вступил в законную силу.