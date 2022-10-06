Книга редактора КП-Рязань Евгения Баранцева победила в номинации конкурса «Книга года»

В четверг, 6 октября, в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялась церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Книга года», прошедшего в рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир».

Издательство рязанской «Комсомольской правды» получило награду за победу в номинации «Спасибо за Победу!». Редактор рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда» Евгений Баранцев представил свою книгу «Неизвестная война. Кораблино 1941-1945», которая и заняла первое место в этой специальной номинации.

Это книга повествует о том, как жители Кораблинского района встретили и пережили лихолетье. На ее страницах собраны воспоминания очевидцев тех страшных дней, архивные данные. Автор также структурировал сведения, собранные прежде кораблинскими краеведами и журналистами.

Написана книга по инициативе администрации Кораблинского района и лично по инициативе главы администрации района Нины Константиновны Объедковой.

Фестиваль «Читающий мир» будет проходить в стенах библиотеки еще два дня. Все желающие могут посетить выставку-ярмарку и приобрести редкие издания, в том числе рязанских авторов. Время работы книжной выставки: 6 октября 09:30 – 20:00; 7 октября 9:30 – 20:00; 8 октября 9:30 – 18:00.

С полным расписанием фестиваля можно ознакомиться здесь.