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Общество6 октября 2022 10:26

В рязанских образовательных учреждениях собирают информацию о мобилизованных родителях

В чатах классов и групп в детских садах просят сообщить о призванных членах семьи
Источник:kp.ru
Такие сообщения рассылают родителям.

Такие сообщения рассылают родителям.

В рязанских образовательных учреждениях собирают информацию о мобилизованных родителях. Об этом КП-Рязань сообщили горожане, чьи дети посещают школы и детские сады.

В чатах классов и групп в детских садах педагоги рассылают сообщения следующего содержания:

«Добрый день! Сообщите, пожалуйста, личным сообщением, у кого один из родителей призван в рамках мобилизации. Заранее большое спасибо!»

С какой целью у родителей собирают информацию о призванных членах семьи в образовательных учреждениях не уточняют.