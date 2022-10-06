Такие сообщения рассылают родителям.

В рязанских образовательных учреждениях собирают информацию о мобилизованных родителях. Об этом КП-Рязань сообщили горожане, чьи дети посещают школы и детские сады.

В чатах классов и групп в детских садах педагоги рассылают сообщения следующего содержания:

«Добрый день! Сообщите, пожалуйста, личным сообщением, у кого один из родителей призван в рамках мобилизации. Заранее большое спасибо!»

С какой целью у родителей собирают информацию о призванных членах семьи в образовательных учреждениях не уточняют.