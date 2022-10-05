Власть захватывает антициклон: прогноз для Рязанской области на 6, 7, 8 октября

Рязанский филиал Росгидромета опубликовал прогноз для Рязанской области на 6, 7 и 8 октября Фото: Евгения ГУСЕВА

Рязанский филиал Росгидромета опубликовал прогноз на 6, 7 и 8 октября. Согласно ему, во второй половине недели в Рязанской области дожди станут реже, а температура воздуха — выше. По данным «Метеовестей», власть в атмосфере вместо атлантического циклона понемногу захватывает антициклон.

В четверг термометры покажут +2…+7 градусов ночью, +9…+14 днем. Небольшой дождь пройдет только в темное время суток и лишь местами. В Рязани преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с.

7 октября уже +4…9 ночью и +11…+16 днем, а в 8 октября днем предварительно до +17. В пятницу дождь если и будет, то небольшой, и далеко не везде. В субботу без осадков. Ветер пока прогнозируется юго-западный до 11 м/с.

На небе в названные даты переменная облачность, то есть серого неба днями напролет метеорологи не обещают, и золотой осенью будет возможность полюбоваться в лучах солнца.