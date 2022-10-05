Более десяти улиц в центре Рязани останутся без газа 6 октября

В центре Рязани 6 октября отключат газ. Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 6 октября, на нескольких улицах Рязани отключат газ. Без голубого топлива останутся некоторые дома в центре города. Соответствующее объявление появилось на сайте мэрии.

Газоснабжение приостановят уже в 7.00 часов утра. Отключение затронет 3-й, 4-й, 5-й и 6-ой проезды Новой, улицу и проезд Белинского, а также улицы Макаренко и Тургенева. Не будет газа и в некоторых домах по улице Боголюбова, Радиозаводской и Новой. Причиной стали ремонтные работы, которые специалисты АО «Рязаньгоргаз» проведут на газопроводе. Восстановить подачу голубого топлива планируют к 20.00 часам.

Адреса, по которым отключат газ 6 октября:

- улица Макаренко;

- 3-й проезд Новой;

- 4-й проезд Новой;

- 5-й проезд Новой;

- 6-й проезд Новой;

- проезд Белинского, дома 3, 5, 7, 9, 11, 13;

- улица Белинского, дома 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19/37, 21/20, 23;

- улица Боголюбова, дом 54;

- улица Тургенева;

- улица Радиозаводская, дом 8;

- улица Новая, дома с 15/2 по 51 (нечетная сторона).