Особый противопожарный режим отменили в Рязани с 3 октября

В Рязани отменили особый противопожарный режим. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Рязани отменили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление, подписанное главой администрации Еленой Сорокиной, опубликовали в среду, 5 октября, в газете «Рязанские ведомости».

Как следует из содержания документа, особый противопожарный режим прекращает действие в связи с тем, что в областном центре установилась погода, которая способствует снижению класса пожарной опасности. Ограничения на посещение лесов сняты с понедельника, 3 октября.

Особый противопожарный режим действовал в Рязани с 25 июня. Горожанам не разрешалось посещать леса и въезжать в них на автомобилях. Исключение сделали только для жителей поселка Солотча.