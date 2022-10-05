Губернатор Малков взялся за озеленение Рязани.
В Рязани составят перечень оптимальных для города типовых видов деревьев и другой растительности, а также проработают вопросы по выращиванию необходимых культур на территории области и обработки деревьев от вредителей.
Такие задачи поставил перед городскими чиновниками губернатор Рязанской области Павел Малков. Именно по его инициативе 4 октября проводился семинар-совещание по вопросам озеленения Рязани.
Малков заверил, что выделять деньги на озеленение города необходимо, но нужны конкретные эффективные решения.
На семинаре чиновники и специалисты представили концепцию озеленения Рязани, рассмотрели современные актуальные возможности в формировании зеленого каркаса городских территорий, новации ландшафтного проектирования.
Широкому кругу общественности концепцию озеленения пока не представили.
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