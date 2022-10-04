Систему оповещения в Рязанской области, которую собирались запустить 5 октября, отменили Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Запланированную на 5 октября проверку готовности систем оповещения населения с помощью электросирен, отменили. Об этом сообщила администрация Ряжского района. По словам властей, доведение сигналов и информации до населения перенесли на более поздние сроки.

Причина, по которой решили отменить оповещение, чиновники не называют.

Ранее сообщалось, что сирены запустят в среду, 5 октября, с 10:00 до 11:00.

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