Росздравнадзор высказался об импортных антибиотиках в рязанских аптеках

Рязанцы пожаловались на дефицит в аптеках импортных препаратов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В рязанских аптеках стало сложно найти нужные импортные антибиотики. Об этом КП-Рязань сообщили читатели.
- Поехали в аптеку с рецептом на «Амоксиклав», а нам сказали, что поставки этого препарата прекратились. Пришлось искать аналог, - поделились читатели.
За разъяснением мы обратились в рязанский отдел Росздравнадзора. В ведомстве нас заверили, что никаких сложностей с импортными антибиотиками в Рязани не возникло. По данным ведомства, в аптеках Рязанской области насчитывается 8236 единиц «Амокисиклав», в медучреждениях - 491 шт.
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