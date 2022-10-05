Росздравнадзор высказался об импортных антибиотиках в рязанских аптеках

Рязанцы пожаловались на дефицит в аптеках импортных препаратов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рязанских аптеках стало сложно найти нужные импортные антибиотики. Об этом КП-Рязань сообщили читатели.

- Поехали в аптеку с рецептом на «Амоксиклав», а нам сказали, что поставки этого препарата прекратились. Пришлось искать аналог, - поделились читатели.

За разъяснением мы обратились в рязанский отдел Росздравнадзора. В ведомстве нас заверили, что никаких сложностей с импортными антибиотиками в Рязани не возникло. По данным ведомства, в аптеках Рязанской области насчитывается 8236 единиц «Амокисиклав», в медучреждениях - 491 шт.

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