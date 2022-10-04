Рязанский ОМОН «Вятич» снова набирает на службу бойцов. Вот кто требуется

Рязанский ОМОН «Вятич» набирает на службу бойцов с отличным здоровьем. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рязанскому отряду мобильного особого назначения (ОМОН) «Вятич» снова требуются граждане для прохождения службы. Об этом во вторник, 4 октября, сообщила пресс-служба регионального Управления Росгвардии. Отметим, что ведомство уже объявляло о наборе желающих в июле 2022 года.

Чтобы стать сотрудником, кандидаты должны соответствовать критериям: быть гражданами России с образованием не ниже среднего и отсутствием судимостей, а также прошедшими службу в Вооруженных силах и имеющими крепкое здоровье – категорию здоровья «А».

Взамен бойцам предоставят все социальные гарантии и бесплатное медицинское обслуживание. Предусмотрено и льготное исчисление стажа службы – один год за полтора, а выход на пенсию возможен уже через 12,6 лет. Отпуск у сотрудников длительный – от 40 календарных дней без учета затрат на дорогу.

По вопросам поступления на службу обращаться по телефону: 8 (4912) 92-18-61.