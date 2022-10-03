За два дня в Рязани изъято более 130 литров нелегального алкоголя

Спиртное без лицензии продавали в магазине и двух кафе Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 по 2 октября в Рязани изъято из продажи более 130 литров нелегального алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, 34 литра спиртосодержащей жидкости изъято из магазина на улице Гоголя, 82,4 литра из кафе на улице Островского и 15 литров из общепита, расположенного на улице Культуры.

По всем фактам продажи спиртного без лицензии проводится проверка. Возбуждены административные расследования.