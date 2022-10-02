Ливень затопил многоэтажный дом на улице Интернациональной в Рязани

Сильный дождь затопил многоэтажку на улице Интернациональной.

Мощный ливень, пронесшийся над Рязанью в субботу, 1 октября, не прошел бесследно для жильцов многоэтажного дома №17 корпус 1 по улице Интернациональной. Потоки дождевой воды буквально затопили высотку с девятого по первый этаж. Кадры коммунальной катастрофы появились в группе НРВК.

Автор видео рассказал, что осадки люди вычерпывали из своих квартир ведрами. Интересно то, что крышу в многоэтажке ремонтировали совсем недавно – летом, вместе с капитальным ремонтом фасада.

- На время ремонта сняли решетку с ливневки (которая предохраняла от попадания мусора). Ну и соответственно никто ее назад не вернул. Первым сильным дождем с крыши смыло весь строительный мусор, заботливо там оставленный, и забило трубу, - написал автор видео.

Теперь жильцы залитого дома задаются множеством вопросов: когда отремонтируют подъезд и затопленные квартиры, а главное – за чей счет, и кто принимал работы у подрядчика. Ответов на свои вопросы люди пока не получили.