У ТРЦ «Круиз» в Рязани дорогу залило маслом с опрокинувшей цистерны. Фото: ПУВР | Павел Доронин.

Днем 22 сентября на съезде с Муромского шоссе грузовой автомобиль КамАЗ» перевернул на проезжую часть цистерны с маслом. О происшествии сообщается в паблике ПУВР.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ДПС, которые в рамках проверки устанавливают все обстоятельства случившегося.

«Вся дорога в масле. Будьте аккуратны», - предупредил рязанцев автор фотографии. Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате дорожного происшествия никто не пострадал.

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